Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: data d’uscita svelata da un leak?

La data d’uscita di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion potrebbe essere stata svelata da un leak. Stando a quanto riportato dal rivenditore francese Cdiscont sul proprio sito Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022.

Al momento non è chiaro se si tratti o meno di una data placeholder o di un vero e proprio leak. Sta di fatto che l’uscita di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion resta fissata per un generico “inverno 2022“, un periodo che rientra tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ed in effetti non si può non notare che la data riportata rientrerebbe perfettamente nella fascia di riferimento.

Per saperne di più non ci resta dunque che attendere. Il gioco tornerà mostrarsi in occasione del Tokyo Game Show 2022 e non è detto che oltre a nuove informazioni non sia previsto anche l’annuncio della data d’uscita.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion racconterà una storia ambientata 7 anni prima degli eventi di Final Fantasy VII che vede come protagonista Zack Fair. Stando alle parole di Square Enix, il gioco trasformerà il comparto grafico, rifinendo tutti i modelli 3D del gioco. Inoltre, questa edizione includerà una colonna sonora d’eccezione per presentare Final Fantasy VII sotto una luce nuova.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Steam.