Auto: farne a meno può rendere felici

Le motivazioni per liberarsi di un’auto per sempre possono essere tante: allenamento fisico, benessere ambientale e uso del motorino evitando parcheggio e multe. Inoltre, anche usare treno o aereo può aiutare a viaggiare su mezzi più sicuri eliminando lunghe code in autostrada. Anche la pandemia e la crisi economica stanno spingendo sempre più persone ad abbandonare per sempre la vecchia auto senza prenderne una nuova.

L’Università di Basilea in Svizzera ha analizzato le cause che hanno spinto la gente negli ultimi anni a liberarsi per sempre della propria auto. Alla fine la vita di queste persone ha goduto di alcuni effetti positivi. Si è registrato che quelli che avevano smesso di usare l’auto di proprietà avevano raggiunto in tre anni maggior felicità.

Non tutti però traggono beneficio dall’abbandonare la propria auto. Basta che si tratti di una scelta volontaria. Già, perché se si tratta di doversene privare per motivi economici, allora c’è una diminuzione di soddisfazione di vita personale. Un qualcosa chiamato come la rinuncia a intraprendere semplici spostamenti e a viaggiare, non avendo trovato una valida alternativa alla macchina. In conclusione, se si trovasse un’alternativa all’auto forse potremmo avere quel pizzico di felicità in più. Se bastasse così poco per essere davvero felici, forse varrebbe la pena valutare di abbandonare l’auto.