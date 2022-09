Nautica di lusso: nuovo sistema modulare di sedute Poltrona Frau

Poltrona Frau con i suoi 100 anni di storia è il leader del settore d’arredamento made in Italy. Fondata nel 1912 l’impresa ha una vasta scelta per casa e ufficio con materiali d’eccellenza come la Pelle Frau. Tecnologie sofisticate affiancano l’esplorazione delle migliori qualità di pelle. Ogni pezzo ha un’eleganza senza tempo.

L’azienda è composta da tre parti con progetti specifici. La divisione Residenziale con i talenti del design, poi la business unit Interiors in Motion per interni auto, yacht di lusso e per prestigiosi marchi. Infine la Custom Interiors con sedute per spazi pubblici, negozi e hotel e la partecipazione di architetti internazionali.

Da ricordare i progetti più prestigiosi. Sono il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, l’auditorium nel Jockey Club Innovation Tower, a Hong Kong, e il Macro Museum di Roma. Recente è la collaborazione con Zuccon International Project, uno degli studi di design più importanti nella nautica di lusso. Da questa partnership è nato il sistema modulare di sedute, personalizzabile chiamato Jacques-Yves.

Grazie al contributo di Zuccon International Project, vogliamo presentarci al mercato con un prodotto innovativo, pensato per il segmento nautico dei superyacht.

Nicola Coropulis, ceo di Poltrona Frau

I divani hanno dimensioni compatte e linee squadrate per non occupare troppo spazio dentro l’imbarcazione. La versione indoor è rivestita in Pelle Frau e tessuto, quella outdoor ha tessuti resistenti all’acqua. La seduta ha braccioli e profondità ridotti al minimo mantenendo comfort e armonia delle forme. I vani di contenimento sono ricavati all’interno delle sedute rappresentando una novità assoluta. Un sistema modulare che dà versatilità adattandosi a tutti i tipi di barche.