Le nuotatrici: trailer, foto e poster del film Netflix

Dall’incredibile storia vera di Yusra e Sara Mardini, Sally El-Hosaini ha tratto un film emozionante e drammatico, in arrivo su Netflix il 23 novembre: Le nuotatrici (The Swimmers). Della pellicola, che vede protagoniste Nathalie e Manal Issa, vi presentiamo il trailer, il poster e le foto ufficiali.

Sinossi:

Dalla guerra in Siria alle Olimpiadi di Rio del 2016, due sorelle intraprendono un viaggio straziante come rifugiate, utilizzando in maniera eroica le proprie emozioni e le proprie abilità di campionesse di nuoto.

