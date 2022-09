Instagram: iniziano i test per un nuovo sistema di filtraggio

Sappiamo tutti che l’azienda di Instagram sta testando nuove funzionalità per la piattaforma, anche se non c’è modo di personalizzare ciò che finisce nel proprio feed, ciò potrebbe cambiare presto.

Una volta implementata questa funzione, gli utenti di Instagram avranno un’opzione per assicurarsi che la loro pagina Esplora mostri solo i media che vogliono vedere e non qualcos’altro. Al momento, questa pagina Esplora è il culmine del tipo di post con cui interagiamo più comunemente, tuttavia, nel frattempo, si finisce per vedere alcuni post che non hanno assolutamente nulla in comune con ciò che di solito si guarda effettivamente.

Il nuovo test consentirà agli utenti di perfezionare ulteriormente il proprio feed e, si spera, di fornire contenuti consigliati che siano effettivamente in linea con ciò a cui gli utenti sono interessati. Gli utenti potranno anche perfezionare il proprio feed selezionando il contenuto a cui non sono interessati e contrassegnandolo come “Non Interessato”.

Ciò permetterà di contrassegnare più elementi contemporaneamente e renderà le cose molto più veloci per tutti, il che è positivo. Vale la pena notare che la funzione non è disponibile per tutti e c’è la possibilità che Instagram possa andare avanti e cambiare del tutto le cose, ma abbiamo bisogno di una nuova funzione di filtro.