Xbox sarà al Tokyo Game Show 2022: ecco data ed orario dell’evento

Xbox sarà presente al Tokyo Game Show 2022 con un nuovo livestream . Lo ha annunciato il colosso di Redmond con un post pubblicato sulle pagine di Xbox Wire. L’evento si terrà il 15 settembre alle 11:00 ore italiane e includerà una serie di aggiornamenti su “su giochi annunciati di Xbox Game Studios e titoli che verranno lanciati da sviluppatori partner “.

Invitiamo i fan a sintonizzarsi con il Tokyo Game Show 2022 Xbox Stream, dove potrete vedere gli aggiornamenti sui titoli esistenti di Xbox Game Studios e i titoli in lancio dai partner sviluppatori che speriamo possano deliziare i giocatori qui in Giappone, in Asia e in tutto il mondo” si legge nell’annuncio ufficiale.

Per il momento, non ci sono ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato nel corso della presentazione. Ovviamente, si tratterà di un evento pensato per il pubblico asiatico e quindi è lecito aspettarsi tutta una serie novità sul fronte delle produzioni nipponiche. Anche se è la presentazione si concentrerà principalmente su annunci adatti al mercato nipponico, però, sicuramente ci sarà spazio per annunci in grado di catturare l’interesse del pubblico occidentale.

L’appuntamento dunque è fissato per il 15 settembre. Se siete interessati a seguire l’evento, vi segnaliamo che il livestream di Xbox dal Tokyo Game Show 2022 verrà trasmesso sul canale YouTube di Xbox e su quello ufficiale del TGS 2022.