Winnie the Pooh: Blood and Honey – Il trailer del film horror

Ecco il trailer del film Winnie the Pooh: Blood and Honey, il lungometraggio horror prossimamente in uscita.

Dopo che sono state pubblicate le prime immagini ed il poster di Winnie the Pooh: Blood and Honey, è arrivato il momento di svelare il trailer del lungometraggio che porta il personaggio protagonista dei romanzi di Alan Alexander Milne, e della serie animata, in un contesto completamente diverso da quello in cui lo ricordiamo.

Ecco il trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey.

In questo film sembra che il personaggio di Christopher Robin, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che sono stati abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi si ritroveranno a commettere della atrocità nei confronti degli altri esseri umani. Il regista Rhys Frake-Waterfield ha detto sul lungometraggio e sulla storia:

Siccome gli amici di Christopher Robin dovranno badare da soli a sé stessi, diventeranno feroci, ritornando alle loro origini animali. Non saranno più figure addomesticate, saranno come un un orso vizioso ed un maiale a caccia di prede.

Considerando che i diritti di Winnie the Pooh sono scaduti, e perciò possono essere utilizzati liberamente, la stessa cosa non vale per altre figure del franchise. Perciò nel film mancheranno Tigro e Ih-Oh. Il cast del lungometraggio vedrà presenti, tra gli altri, Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott.

Winnie the Pooh: Blood and Honey uscirà prossimamente in versione digitale e Home Video.