The Sandman: Michael Jackson voleva interpretare Morfeo

Neil Gaiman negli ultimi tempi sta rivelando diversi dettagli e aneddoti interessanti riguardo alla produzione dei fumetti di The Sandman ed ai progetti cinematografici mai realizzati relativi proprio al character, e l’ultimo aneddoto riguarda l’interessamento di Michael Jackson per la parte di Morfeo.

Ecco le parole di Neil Gaiman a riguardo:

Nel 1996 avevo iniziato a collaborare con la Warner, e ad un certo punto il presidente della casa di produzione mi fece sapere che Michael Jackson lo aveva contattato chiedendogli se poteva vestire i panni di Morfeo in Sandman. Si creò molto interesse attorno a questa cosa, sapevano che stavano toccando con mano uno dei gioielli della corona. Ed io in tutto questo ero molto sorpreso.

Non è la prima volta in cui si parla dell’accostamento di Michael Jackson ad un progetto tratto dai fumetti, considerando che la popstar ebbe dei contatti anche con Stan Lee per vestire i panni di Spider-Man. The Sandman è divenuto negli ultimi tempi un grande successo televisivo, grazie alla serie TV diffusa sulla piattaforma Netflix, e con Tom Sturridge che interpreta Morfeo.

