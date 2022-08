Pet sitter: come capire se è affidabile?

Parti per le vacanze o per altri motivi e non hai ancora individuato il pet sitter giusto? Allora ti chiederai come riuscire a trovare una persona di fiducia e professionale. Si deve trovare un esperto che sappia come prendersi cura del tuo animale in tua assenza. Ecco una guida in breve per poter effettuare una valida ricerca del pet sitter più adatto.

Se la tua idea è lasciare il tuo fedele amico a quattro zampe in una struttura che ospita animali, allora informati. Leggi le recensioni online su siti ufficiali. Non solo, controlla anche le recensioni sulle piattaforme che offrono servizi per gli animali domestici. Un modo per rendersi conto dei servizi e del personale.

Controllare che la pensione per animali a cui ti affidi abbia il permesso dall’ASL e dal comune di residenza. Sia per una struttura che per un pet sitter privato puoi richiedere certificazioni e referenze. Ormai sono tante le app e le piattaforme che riuniscono pet sitter su internet.

La cosa importante è organizzare un incontro dal vivo per affidare il tuo animale al pet sitter scelto. Un modo per fare domande essenziali e per comprendere se si tratta della persona giusta adatta al tuo animale e alle tue esigenze. Ecco le domande portanti per fare la tua scelta. Si prenderà cura del tuo cane o gatto oppure anche di altri animali? Quante volte potrà visitarlo (se concordate visite a domicilio)? Quante volte lo porterà fuori? Chi è il suo veterinario di fiducia? Inoltre, fondamentali sono le richieste su referenze ed esperienza.