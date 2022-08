Animali domestici: la piattaforma Nextdoor contro l’abbandono

È nata Nextdoor, la piattaforma social per connettersi fra vicini di casa e soprattutto per far riflettere sul problema dell’abbandono degli animali domestici. Ogni anno il picco arriva durante il periodo delle vacanze estive. A Milano circa il 94% delle persone ha un animale domestico e il 66% vive comunque in quartieri pet-friendly. Dalla piattaforma social Nextdoor si deduce che gli animali non siano solo da compagnia, ma dei veri e propri membri della famiglia.

Gli animali rappresentano un potente strumento di socializzazione tra vicini di casa. Il 52% degli intervistati per il sondaggio ama portare a spasso i suoi animali insieme ai vicini. Succede soprattutto quando le città sono spopolate durante le ferie estive. Un modo per combattere la solitudine e l’apatia cittadina di agosto. Chi invece parte per le vacanze, decide in maggioranza (78%) di affidare gli animali domestici ad amici o conoscenti. Sempre il 78% dice di fare lo stesso per i vicini di casa in vacanza.

Siamo felici di prendere posizione in merito a questo tema così caldo in questo periodo di partenze estive e di contribuire attivamente alla lotta contro l’abbandono degli amici a quattro zampe. Il benessere e la sicurezza degli animali domestici sta molto a cuore a Nextdoor, e pertanto, rinnoviamo l’impegno della piattaforma a incoraggiare momenti di incontro e solidarietà tra vicini di casa: solamente grazie all’aiuto reciproco si può fronteggiare questo fenomeno ancora troppo diffuso e rendere le nostre città un posto migliore per tutti.

Andrea Tessari, City manager for Milan at Nextdoor

Il social Nextdoor quindi incentiva la sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali domestici soprattutto in estate. La piattaforma, inoltre, serve per assistere gli animali domestici durante le vacanze. Si possono fare richieste da pubblicare sulla piattaforma tramite l’hashtag #Noabbandono.