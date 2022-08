Animali domestici: a Modena bonus per famiglie in difficoltà

Ben 30mila gli euro elargiti dal comune di Modena in bonus ai cittadini in difficoltà economiche. Inoltre, un modo per aiutare coloro che hanno dovuto sostenere spese veterinarie per i loro animali. L’amministrazione del Comune modenese ha fornito un contributo economico di 150 euro. Somma che può aumentare fino a 200 nel caso che l’animale sia stato adottato in un canile o gattile comunale.

Chi può presentare la domanda per il bonus? Chi risiede nel comune di Modena e chi ha l’animale iscritto all’Anagrafe regionale dell’Emilia-Romagna degli animali d’affezione. Altro requisito è l’aver sostenuto spese veterinarie dal 01/03/2020 al 30/09/2022 e appartenere ai nuclei familiari con attestazione Isee pari o inferiore a 17mila euro.

Altroconsumo attraverso una sua indagine attesta che le persone sono soddisfatte del proprio veterinario, ma non delle tariffe troppo elevate. Gli italiani che vivono con un cane hanno una spesa media annuale di 1.562 euro (di cui 341 per spese mediche). Per i gatti la spesa è inferiore: in media annuale 1.208 euro (di cui 194 per cure mediche).

Per poter diminuire tali spese bisognerebbe inserire una “mutua per animali domestici”. Un metodo che consenta visite, vaccini e altre prestazioni in modo agevolato. Per la presentazione della domanda si deve compilare un modulo online sul sito ufficiale del Comune. Fatto con obbligo d’accesso attraverso Spid (Sistema pubblico identità Digitale) oppure con Carta Elettronica. Il termine per l’invio delle domande è fino al 10 ottobre 2022. Prevista una chiusura anticipata se venisse raggiunto prima l’intero importo. Per ulteriori info si può contattare l’Ufficio Diritti Animali del Comune o scrivere una e-mail al relativo indirizzo di posta elettronica.