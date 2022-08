Offerte Amazon: cofanetto Blu-Ray de Il Trono di Spade in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il cofanetto de Il Trono di Spade, che include le 8 stagioni della nota serie amata dai fan in tutto il mondo, in formato Blu-Ray e di conseguenza in una qualità che risulta particolarmente buona.

Al fine di poter accedere alla pagina ufficiale del prodotto, al fine di mettere mano su un cofanetto particolarmente ricercato che di conseguenza potrebbe salire di prezzo nel giro di non troppo tempo, non vi resta che accedere alla pagina ufficiale che trovate in testa all’articolo.

Il prezzo a cui al momento il cofanetto viene proposto è di soli 53,99€, che considerando che si tratta del Blu-Ray di tutte le stagioni, è di sicuro un’offerta da non lasciarsi scappare, sia per chi ha già avuto modo di ammirare la serie in tutta la sua interezza e sia per chi deve ancora lanciars iien quest’universo amato da moltissimi fan.

I 33 Blu-Ray presenti includono anche diversi contenuti speciali:

Lo speciale in due parti “Il Trono di Spade: Reunion Special” presentato da Conan O’Brien

Il documentario “Game of Thrones: The Last Watch”

“Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni”

Il Commento Audio del Cast

Scene Eliminate

Speciali “Dietro le Quinte” e molto altro ancora.

