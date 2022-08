Nido di vipere: nuova clip dal thriller di Kim Yong-hoon dal 15 settembre in sala

Il thriller d'esordio di Kim Yong-hoon, Nido di vipere, arriverà in Italia a partire dal 15 settembre: ecco una nuova clip ufficiale.

Arriva dalla Corea del sud il nuovo thriller proposto da Officine Ubu, Nido di vipere, previsto per il debutto in sala il prossimo 15 settembre: vi presentiamo oggi una nuova clip italiana dalla pellicola, che segna l’esordio alla regia del cineasta Kim Yong-hoon.

Nel cast del film (che porta il titolo internazionale di Beasts Clawing At Straws) troviamo Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung, Bae Sung-woo, Youn Yuh-jung e Jeong Man-sik.

Il regista Kim Yong-hoon, dopo aver diretto e collaborato alla realizzazione di alcuni cortometraggi e documentari, si cimenta in questo thriller al cui proposito dichiara:

Con una sceneggiatura fresca e incalzante basata sulle caratteristiche del thriller e della commedia nera, volevo raccontare un intreccio di storie molto diverse tra loro ma legate da un destino ineluttabile.

Questa la sinossi della pellicola:

Un umile inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, trova una grande borsa piena di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Ignora però che dietro alla borsa si nasconde un intreccio di storie di spietati malviventi: un doganiere indebitato, un feroce strozzino, un’astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato illegale si danno la caccia nel tentativo di mettere le mani sul denaro. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

