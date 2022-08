Echoes, la recensione: suspence dove sei?

Ad ogni recensione il suo dilemma è così anche quella di Echoes, una serie limitata di Netflix su gemelle identiche e ingannevoli, potrebbe aver funzionato sulla carta ma non del tutto sullo schermo. Ha gli elementi di un thriller intrigante: due sorelle imperscrutabili, entrambe interpretate da Michelle Monaghan di Mission: Impossible, il cui legame impenetrabile maschera segreti inquietanti; un mistero in stile Gone Girl che svela qualcosa di sinistro sotto un’invidiabile tranquillità.

E se due gemelle si scambiassero posto ogni anno, all’insaputa di tutti nella loro vita? Questa è la premessa di Echoes di Netflix, una serie che si apre su un’autrice scaltra e di successo di nome Gina (Michelle Monaghan), che vive una vita estremamente normale in un’austera villa di Los Angeles con il marito terapeuta, Charlie (Daniel Sunjata). Da qui in avanti ci saranno degli SPOILER siete avvisati!

Vive a Mount Echo, una modesta cittadina agricola a metà strada attraverso il paese, è la sorella gemella identica di Gina, Leni, una proprietaria di un ranch con un abbondante accento del sud e capelli intrecciati in modo permanente. Ogni anno, nel giorno del loro compleanno, Gina e Leni si scambiano di posto per un anno, all’insaputa di chiunque altro: dai loro accenti ai loro devoti mariti alla giovane figlia di Leni, Mattie (Gable Swanlund), tutto nella vita delle gemelle è intercambiabile allo schiocco delle dita.

Gina e Leni hanno il loro inganno in una scienza, nelle loro vite contorte, cioè fino a quando Leni non scompare. Dopo aver ricevuto la notizia dell’improvvisa scomparsa di sua sorella, Gina torna a Mount Echo, solo per scoprire una nota che suggerisce che Leni potrebbe effettivamente essere scappata. A questo punto, apprendiamo che Gina è in realtà la vera Leni residente a Mount Echo e armata di trecce. Sì, tenendo traccia di chi è chi sta confondendo e rimane confuso per la maggior parte della serie.

Dopo un paio di episodi, Gina torna sul Monte Echo con la coda tra le gambe e Leni è in grado di tornare ad essere solo una gemella. Ma a questo punto, l’azione è appena iniziata, poiché lo sceriffo di provincia Floss (Karen Robinson), perennemente dubbioso, è deciso a rinchiudere almeno una delle gemelle per l’incendio della chiesa. Così, quando Dylan appare misteriosamente morto, l’ambizione di Floss si trasforma in un’ossessione. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Oscure verità

Continuiamo la recensione di Echoes dicendo che mentre le trame presenti e passate si scontrano, la creatrice Vanessa Gazy aumenta il senso di urgenza attraverso un montaggio rapido e la stridente giunzione di agghiaccianti flashback nella narrativa principale.

Di conseguenza, c’è un costante, fastidioso senso di mistero represso e la sensazione che l’ampia raccolta di segreti di Gina e Leni scoppierà presto in un evento violento e catastrofico.

Man mano che Leni si avvicina alla ricerca di Gina nei primi episodi, ad esempio, anche il pubblico si avvicina alla scoperta delle oscure verità in agguato nel passato delle gemelle: verità piene di fuochi violenti, masochismo crudele e affari segreti.

Dal punto di vista narrativo, la nuova serie Netflix Echoes, che segue una coppia di gemelle identiche che si scambiano di posto ogni anno, è innegabilmente avvincente. Durante i sette episodi della serie tv,

Gazy disegna magistralmente varie trame piene di suspense come un elastico che si estende fino al suo limite, promettendo un eventuale, violento scatto.

Ma mentre gli episodi prendono rapidamente slancio, la serie cade vittima di una trappola mortale che spesso fanno i thriller da miniserie: i creatori sono troppo entusiasti delle infinite possibilità di suspense a loro disposizione e la credibilità della storia vola fuori dalla finestra.

Quindi la vera Leni fa quello che farebbe qualsiasi persona normale: rimane sul Monte Echo e si traveste sia da lei che dalla sua gemella nel tentativo di risolvere il mistero della vera Gina. Quello che segue è un avvincente melodramma misterioso ricco di colpi di scena, svolte e clamorose improbabilità: dopo un breve periodo di investigazione, Leni scopre che Gina è stata effettivamente coinvolta in una fuga fallita con il suo fidanzato del liceo, Dylan (Jonathan Tucker), un ragazzaccio in giacca con cui ha perso i contatti dopo che lui e Gina sono rimasti intrappolati nel mezzo di un misterioso (e molto sospetto) incendio in chiesa.

Less is more

Gina è una scrittrice di bestseller che vive in un’ariosa villa di Los Angeles e guida una Tesla, Leni gestisce un allevamento di cavalli nella loro città rurale di Mt Echo, in Virginia. Entrambi sono sposati con uomini belli: Gina con Charlie (Daniel Sunjata), Leni con l’attaccabrighe Jack (Matt Bomer). Ma sono molto devote l’una all’altra, scrivendo le loro vite private quotidiane in un diario virtuale condiviso fino al giorno in cui Leni scompare in un sospetto furto con scasso, riportando Gina sul Monte Echo.

Sfortunatamente, poca della tensione che potresti dedurre da questa descrizione arriva sullo schermo in questa serie di sette episodi, che ha alcuni gesti selvaggi ma un peso emotivo leggerissimo.

Creato dalla sceneggiatrice e regista australiana Vanessa Gazy, Echoes è allo stesso tempo non credibile e poco curato, nessuno dei quali è un crimine se riesci a fornire almeno un gancio drammatico: suspense, inquietudine, un retroscena sospetto, ossessionante, invidia, sesso.

Echoes cerca tutto questo, ma lotta per catturare una sensazione reale, i suoi misteri sono vuoti, i suoi inganni superficiali e i suoi vari toni nella migliore delle ipotesi fuori ritmo.

Commette uno dei veri peccati delle serie tv di punta, che è quello di essere noiosa.

Un’occasione sprecata

Un tema usato fin troppe volte: le persone spesso vedono i gemelli identici come un espediente. Sono imbroglioni che ingannano gli altri, o sono i terrificanti presagi in The Shining, o sono esseri alieni che possono leggersi la mente a vicenda.

Ci sono state molte ragioni per cui il primo episodio di Echoes, creato e scritto da Vanessa Gazy, ci ha colpito. La prima è stata la recitazione di legno di molte persone che sono state eccellenti in altri progetti. Monaghan è particolarmente melodrammatica quando la sentiamo scrivere testi a sua sorella in questo diario online che non ha senso per noi.

Ma non è l’unica la cui performance è straordinariamente pessima. Bomer ha un ruolo piatto, e il solito affidabile O’Neill sembra aver solo leggermente modificato il suo solito personaggio irascibile in un personaggio irascibile e basta. E lo sceriffo Floss di Robinson potrebbe essere un po’ troppo popolare per il tono di questa serie.

Non aiuta il fatto che tutti questi bravi attori siano gravati da battute che sono semplicemente pessime.

Tutto ciò andrebbe bene se l’idea stessa su cui è costruito lo show avesse un senso. Perché sulla terra verde di Dio queste donne dovrebbero cambiare vita così spesso, il che significa che hanno trascorso tutto il tempo che hanno nella vita dell’altra sorella mentendo alla loro famiglia e ai loro amici? E quando alla fine del primo episodio viene rivelato che Gina è davvero Leni, non ci resta che grattarci la testa; non eravamo ancora chiari su quale sorella Monaghan stesse attualmente giocando e quale se ne fosse andata.

Qualunque sia l’inganno, i creatori di film e TV spesso preferiscono l’espediente all’esplorazione della vera questione psicologica di come sia effettivamente essere un gemello.

Gazy cade vittima di espedienti, e attraverso questo crea inconsapevolmente le crisalidi di un paio dei personaggi più avvincenti che abbiano mai abbellito il grande schermo. Ma invece di sviluppare i personaggi mettendo in discussione cosa potrebbe fare alla propria psiche abitare contemporaneamente due vite diverse, tratta il loro stile di vita preferito come, per mancanza di una migliore formulazione, gemelle che fanno cazzate da gemelle.

Echoes è disponibile per la visione su Netflix.