Wonder Man: Ben Kingsley sarà Trevor Slattery nella serie Marvel

Ben Kingsley ritornerà a vestire i panni di Trevor Slattery nella serie su Wonder Man, realizzata dalla Marvel per Disney+.

Variety ha rivelato in esclusiva che l’interprete Ben Kingsley vestirà i panni di Trevor Slattery nella serie TV dei Marvel Studios intitolata Wonder Man. Lo sviluppo del progetto è stato rivelato nel mese di giugno, e questa notizia fa notare lo stato di avanzamento della produzione.

Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery in Wonder Man è un segnale di come lo show intenda essere una satira del mondo di Hollywood, considerando che il personaggio di Slattery è un comico fallito, e che Wonder Man nei fumetti fa da stuntman e da attore nei fumetti in cui compare. Non è stata quantificata la presenza di Ben Kingsley nella serie, ma è stato detto che il suo personaggio avrà un ruolo molto importante.

Il personaggio di Trevor Slattery è comparso in Iron Man 3, dove vestiva i panni del finto Mandarino. Ultimamente il character si è visto anche nel film su Shang-Chi.

La serie su Wonder Man arriverà su Disney+, realizzata da Destin Daniel Cretton e Andrew Guest, ovvero rispettivamente il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e lo sceneggiatore di serie come Brooklyn Nine-Nine e Community.