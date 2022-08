Samsung Galaxy S22 e S21: in arrivo un aggiornamento per le fotocamere

Samsung si impegna a garantire supporto costante alla sua utenza, poiché la società ha appena deciso di pubblicare un aggiornamento per i Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 che apporta miglioramenti su tutta la linea e per coloro che si sono interrogati su una buona esperienza fotografica complessiva, queste novità sono sicuramente qualcosa che avranno senso per tutti.

Samsung ha deciso di lanciare l’update per tutti gli utenti Galaxy S22 in Corea del Su, ed esso include le versioni del firmware S901NKSU2AVHB, S906NKSU2AVHB e S906NKSU2AVHB. L’aggiornamento è attualmente disponibile in Corea del Sud, tuttavia è sicuro dire che presto verrà lanciato in altre regioni.

Ora, per chi se lo chiede, il nuovo update apporta una serie di miglioramenti incentrati sulla fotocamera per la serie Galaxy S22 e si ha la possibilità di fare hyperlapse con il teleobiettivo 3x, ma non solo, anche la velocità di scansione del codice QR e l’OCR stanno ottenendo alcuni miglioramenti.

Il tutto verrà lanciato sulla serie Galaxy S22 e arriverà anche sulla serie Galaxy S21, quindi se stai ancora utilizzando la vecchia generazione di telefoni, potrebbero essere disponibile anche per voi. Inutile dire che l’impegno di Samsung nel rilasciare l’aggiornamento e rendere le fotocamere ancora migliori di quello che sono è sicuramente qualcosa di encomiabile.