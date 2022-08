PS5 in vendita da Gamestop domani, 31 agosto 2022

PS5 in edizione Digital sarà nuovamente disponibile per l'acquisto presso GameStop domani, 31 agosto 2022, come sempre, in bundle con altri prodotti.

PS5 Digital Edition sarà di nuovo in vendita sul sito ufficiale di Gamestop domani, mercoledì 31 agosto 2022, come sempre in bundle con altri prodotti. Le console saranno disponibili per l’acquisto sul sito a partire dalle ore 15:00 in poi. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

Come sempre, la disponibilità delle console verrà comunicata quando la PS5 sarà effettivamente acquistabile durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che le console saranno disponibili in quantità limitata, vi suggeriamo di collegarvi in tempo per seguire la live, tenendovi pronti ad effettuare l’ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Il bundle proposto da GameStop questa settimana includerà la console PS5 in versione Digital, cioè modello senza lettore, un secondo Dualsense in colorazione Midnight Black, le cuffie, il telecomando multimediale, la base di ricarica per controller e una carta con credito per il PSN dal valore di 50 euro. Il bundle sarà acquistabile al prezzo di 569,98 €, dunque con la console disponibile ancora al prezzo di circa 400 euro, senza l’aumento di prezzo ufficiale che entrerà in vigore tra pochi giorni.