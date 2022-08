Esplorazioni Pokémon Super: dal 10 settembre la nuova serie animata

The Pokémon Company International ha annunciato che K2 trasmetterà la serie Esplorazioni Pokémon Super, 25ª stagione della serie animata nota in tutto il mondo. La nuova serie debutterà sabato 10 settembre 2022: ogni settimana verrà mandato in onda un nuovo episodio.

Sinossi della serie:

Man mano che avanzano verso i loro obiettivi, la posta in gioco per Ash, Goh e Cloe si fa sempre più alta! L’atmosfera si sta riscaldando al Torneo mondiale per l’incoronazione e Ash, Pikachu e i loro amici Pokémon continuano a ritmo serrato gli allenamenti. Nel frattempo, Goh è impegnato in alcune difficili missioni di prova per poter partecipare al Progetto Mew. Cloe ed Eevee, invece, scoprono le diverse possibili evoluzioni di Eevee: riusciranno a prendere una decisione sul suo futuro? Preparati ad avventure infinite, al ritorno di volti noti del passato e a nuove scoperte nel mondo dei Pokémon!

Leggi anche: