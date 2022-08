Charlbi Dean: morta l’attrice di Triangle Of Sadness

All’età di 32 anni è scomparsa Charlbi Dean, interprete che ha partecipato al film Palma d’Oro dell’ultimo Festival di Cannes, intitolato Triangle Of Sadness. L’attrice si trovava a New York al momento della morte, ed il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore improvviso.

Charlbi Dean è nata in Sud Africa, a Cape Town, il 5 febbraio 1990, ed ha iniziato la sua carriera nel 2010 con la partecipazione al film Spud. Successivamente Charlbi Dean è comparsa in produzioni come Death Race 3, Blood in the Water, Don’t Sleep ed in An Interview with God. Per quanto riguarda le presenze in televisione l’attrice si è vista in Black Lightning.

Il lungometraggio Triangle of Sadness è una dark comedy diretta da Ruben Östlund, che ha avuto come protagonisti Harris Dickinson, la stessa Charlbi Dean, Dolly de Leon, Zlatko Burić, Henrik Dorsin, Vicki Berlin e Woody Harrelson.

La storia mette al centro una coppia di celebrità della moda che sono state invitate a partecipare ad un viaggio di lusso per ultra-ricchi. Ma ad un certo punto le cose volgeranno in maniera negativa. Il film è stato premiato quest’anno a Cannes.