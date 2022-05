Cannes 75: la Palma d’Oro va a Triangle of Sadness, tutti i vincitori

Si è concluso il Festival di Cannes 75 con il film Triangle of Sadness che ha ottenuto la Palma d'Oro.

Si è concluso il Festival di Cannes 75 con l’annuncio della Palma d’Oro e di tutti i film premiati. Il premio massimo è andato al lungometraggio Triangle of Sadness, con la regia di Ruben Ostlund. Mentre il Gran Prix è andato Ex Aequo a Stars at Noon ed a Close. La migliore regia, invece, è andata a Park Chan-wook.

Ricordiamo che il presidente di giuria è stato Vincent Lindon, ed i membri sono Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Lady Ly, Jeff Nichols e Joachim Trier.

Ecco tutti i vincitori.

Palme d’Or

Triangle Of Sadness, dir: Ruben Ostlund

Gran Prix (Ex Aequo)

Stars at Noon, di Claire Denis

Close, di Lukas Dhont

Migliore regia

Park Chan-wook, Decision To Leave

Premio speciale 75esimo anniversario

Tori And Lokita, dirs: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Premio della giuria (Ex Aequo)

EO, dir: Jerzy Skolimowski

The Eight Mountains, dirs: Felix Van Groeningen & Charlotte Vandermeersch

Migliore attore

Song Kang-ho, Broker

Migliore sceneggiatura

Tarik Saleh, Boy From Heaven

Migliore attrice

Zar Amir Ebrahimi, Holy Spider

Camera d’Or

War Pony, dirs: Riley Keough & Gina Gammell

Camera d’Or Menzione speciale

Plan 75, dir: Chie Hayakawa

Migliore cortometraggio

The Water Murmurs, dir: Jianying Chen

ANNUNCIATI IN PRECEDENZA

GOLDEN EYE AWARDS

Migliore documentario

All That Breathes, dir: Shaunak Sen

Premio speciale della giuria

Mariupolis 2, dir: Mantas Kvedaravicius

PRIZE OF THE ECUMENICAL JURY

Broker, dir: Hirokazu Kore-eda