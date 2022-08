Arkham Asylum: la serie TV sarebbe ancora in sviluppo

Secondo quanto ferito da Variety, la serie TV su Arkham Asylum sarebbe ancora in sviluppo per la Warner Bros. Discovery.

Nonostante tuti i cambi di programmazione che la Warner Bros. Discovery ha fatto nei confronti delle produzioni targate DC Films sono diversi i progetti che proseguiranno il loro percorso, e tra questi sembra esserci anche la serie TV su Arkham Asylum.

Lo conferma un report di Variety, che ha reso noto come entrambe le serie TV spin-off di The Batman, ovvero quella sul Pinguino e quella su Arkham Asylum siano ancora in cantiere sotto la guida di Matt Reeves. Il regista ha infatti siglato un accordo con la Warnr Bros., che lo porterà a realizzare anche The Batman 2.

Parlando con il The Cyber Nerds Matt Reeves ha detto qualche tempo fa sulla serie TV: