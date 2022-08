Apple Watch Pro sarà un modello premium con sistema satellitare?

Secondo il solito affidabile Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha discusso dell’aggiunta della connettività satellitare alla sua linea di smartwatch. Questa è una funzionalità premium adatta per un orologio premium e potrebbe avere senso per un futuro modello di Apple Watch.

C’è ancora molto che non sappiamo sull’Apple Watch Pro, ma la possibilità di eseguire il ping dei satelliti direttamente sarebbe utile in scenari in cui le reti Wi-Fi e cellulari non sono disponibili. Apparentemente Apple sta posizionando il nuovo modello di smartwatch come un dispositivo più robusto e orientato all’esterno, con un design ottimizzato, che potrebbe sfidare gli smartwatch di fascia alta che Garmin produce per corridori ed escursionisti.

L’idea è che un collegamento satellitare verrebbe utilizzato per “segnalare incidenti gravi in ​​luoghi senza servizio cellulare“, il che suona esattamente come una funzione di cui avrebbero bisogno gli avventurieri all’aperto esperti, e si dice che la stessa funzione sia in arrivo anche per l’iPhone.

Ciò che non è chiaro è se una di queste funzionalità apparirà nei dispositivi che Apple presenterà al suo evento del 7 settembre, ma è possibile che dovremo aspettare un altro anno o due per gli Apple iPhone e gli Apple Watch collegati via satellite.