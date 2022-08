15 minute city: nuovo modello di vita per le città italiane

Un nuovo modello “15 minute city” prevede città in cui i servizi basilari sono raggiungibili a piedi o in bici in soli 15 minuti.

Esiste una nuova e unica opportunità per le città, si chiama “15 minute city”. Un modello che prevede l’accessibilità ai principali servizi entro 15 minuti a piedi o in bici. Una proposta che incontra i gusti dei cittadini. Uno scenario utopico a primo acchito, ma in fondo è il concetto di città che tutti vorrebbero. I residenti possono svolgere sei attività essenziali entro 15 minuti a piedi o in bici dalla propria casa. Un metodo efficace per ridurre la dipendenza dalle auto e migliorare la qualità della vita delle persone.

Tutto ciò che riguarda le funzioni chiave della vita, la persona potrà svolgerlo in un breve tragitto e in tempi molto brevi. Così si avrà una vita più semplice fatta di sostenibilità, meno inquinamento e meno traffico. In poche parole, si tratta di ridisegnare la città in modo da favorire la mobilità sostenibile e procurare una vita più piacevole in generale.

Il nuovo concetto “15 minute city” si racchiude nel fatto che debba essere la città ad adattarsi all’uomo e non viceversa. Si parla anche di transizione energetica verso fonti carbon free e rinnovabili. Tutto accompagnato da una politica urbana basata sulla trasformazione radicale dello stile di vita umano.

Parigi ha già adottato un simile modello con la sindaca Anne Hidalgo. Vivere e lavorare nello stesso quartiere con riduzione minima di tempi di spostamento e aumento della qualità di vita. Poi c’è il Portland Plan è un progetto che punta al supporto dei giovani con la fornitura di abitazioni a prezzi accessibili. I suoi concetti base sono sostenibilità e lotta al cambiamento del clima. Anche Melbourne sta cercando di tramutare il suo modello in uno nuovo e sostenibile.

Il nuovo modello della “15 minute city” sembra essere la migliore risposta alla necessità di vicinanza ai servizi voluto dal 95% dei cittadini italiani. I loro desideri riguardano miglioramenti nel trasporto pubblico, nella creazione di hub multimodali e nella costruzione di nuove piste ciclabili. Una soluzione perfetta per ridurre l’impatto ambientale senza pesare sulle tasche del cittadino.