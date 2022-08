The Last of Us Parte 1: la Firefly Edition arriverà anche in Italia?

Stando a quanto riportato in un tweet di Naughty Dog, la Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 potrebbe arrivare anche in Europa.

La Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 potrebbe arrivare anche Europa e dunque anche in Italia. O almeno questo è quanto suggerisce un recente tweet pubblicato da Naughty Dog dove si legge:

Fan in Europa, stiamo lavorando con i nostri partner di SIE (Sony Interactive Entertainment), e speriamo di potervi aggiornare presto su quello che potremo offrire – si legge nel tweet pubblicato da Naughty Dog.

Dopo aver promesso nuove scorte della Firefly Edition per il mercato americano, Naughty Dog conferma dunque che lo studio sta attualmente lavorando con Sony per portare l’edizione speciale anche nei nostri lidi. Come di certo saprete, la Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 è stata al momento annunciata come edizione esclusiva per il mercato USA, ma a quanto pare ora c’è la possibilità concreta che possa arrivare anche in Europa.

Ricapitoliamo quali sono i contenuti inclusi nella Firefly Edition:

Gioco The Last of Us Parte 1 per PS5

Steelbook in edizione limitata

Fumetti The Last Of Us: American Dreams #1 – #4 con una nuova copertina

Sblocco anticipato dei seguenti bonus inclusi nel gioco:

Velocità di crafting e guarigione aumentata

Velocità di ricarica della Pistola 9mm e capacità delle munizioni del fucile aumentate

Modificatore del gameplay: frecce esplosive

Filtro “Dither Punk” e modalità Speedrun

Sei skin per armi: Pistola 9mm “Black Gold”, Pistola 9mm “Silver Filigree”, Shotgun “Rubber Tactical”, Shotgun “Sculpted Oak”, Arco “Artic White”, Arco “Black Bow”

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 per PS5 e successivamente anche per PC.