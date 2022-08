Samsung Galaxy Z Fold 4 trasformato in un Windows Phone da uno YouTuber

Uno YouTuber è riuscito a trasformare uno dei nuovi Z Fold 4 di Samsung in un vero e proprio Windows Phone, mostrando anche di recente anche il tutto in video.

Con i nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung che sono finalmente stati rilasciato sul mercato – parliamo ovviamente di Z Fold 4 e Z Flip 4 – non mancano gli utenti che si divertono a modificare i dispositivi in questione, con una novità che riguarda uno Z Fold 4 che è diventato un vero e proprio Windows Phone grazie a uno YouTuber.

Si parla nello specifico di Mark Spurrell, il quale ha spiegato alle pagine di Android Police come ha fatto a trasformarlo in un Windows Phone dall’esterno e un PC con Windows all’interno, il che a quanto pare non è stato neanche un processo chissà quanto difficile, il quale ha richiesto solamente i cambiamenti di lacune routine di Bixby e due Android Launcher.

L’utente in questione è stato addirittura a modificare le impostazioni del sistema in questione, con il telefono che all’interno diventa un vero e proprio PC con Windows 10, con addirittura shortcut e un menu per le app, e con un risultato che a prima vista sembra particolarmente comodo.

Il tutto non è ancora stato perfezionato, come potete ammirare nel video presente qui di seguito, ma di sicuro il risultato è particolarmente superlativo e non è da escludere che in futuro vedremo anche dei miglioramenti in tal senso.