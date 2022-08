Lies of P: nuovo video di gameplay dalla Gamescom 2022

Lies of P è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay pubblicato da IGN. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra 11 minuti di sequenze in-game che ci permettono ancora una volta di dare uno sguardo al sistema di combattimento di questo affascinante e promettente nuovo souls-like.

Lies of P, come più volte ha sottolineato il team, infatti, riprende molte delle caratteristiche delle opere di FromSoftware, come l’elevato livello di sfida e la narrazione ambientale. Tra i titoli più interessanti di questa Gamescom 2022, Lies of P è ambientato in epoca Vittoriana e si ispira alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del racconto.

Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

Lies of P sarà disponibile nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dal Day One su Xbox Game Pass.