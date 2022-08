Iniziamo la recensione di Lost Ollie dicendovi di non credere a chi vi dice di non guardarla perché è triste… Lost Ollie infatti è una serie TV limitata diretta da Peter Ramsey e creata da Shannon Tindle e interpretata da Jonathan Groff, Mary J. Blige, Tim Blake Nelson, Gina Rodriguez, Jake Johnson e Kesler Talbot, insieme ad altri membri del cast. La serie è composta da 4 episodi, ciascuno con una durata di circa 45-50 minuti, ed è ispirata al libro Ollie’s Odyssey di William Joyce.

Lost Ollie inizia nel tono più serio possibile: è come guardare una persona che si perde, o forse un bambino che viene rapito o qualcosa del genere. No, ma è semplicemente un coniglietto di peluche con le orecchie flosce. Immaginiamo che questo mostri la connessione che i bambini condividono con i loro piccoli giocattoli e quanto sia vasta l’immaginazione dei bambini:

come condividono i legami per sempre con coloro che amano, anche se è un piccolo giocattolo.

La serie limitata mescola animazione e live-action così perfettamente che vi chiederete se non sia la vostra immaginazione a farvi vedere i giocattoli che cercano di comunicare tra loro. È dannatamente dolce e la sincerità con cui Ollie ama e cerca il suo Billy è quasi struggente. È possibile che gli esseri umani amino qualcun altro così puramente?

C’è un’esperienza più universale della paura di guardarsi intorno e rendersi conto di essere persi? Succede a bambini e adulti, ed evidentemente è anche un evento molto comune per i giocattoli. Lost Ollie non è certamente la prima volta che vediamo un amato giocattolo intraprendere un viaggio pericoloso per trovare la strada di casa, ma potrebbe benissimo essere il più adorabile. Ad essere onesti, questa storia in particolare ha il vantaggio di seguire Ollie, un coniglietto patchwork con uno spirito imbattibile e la voce di Jonathan Groff (nella versione originale).

Quando si sveglia e si ritrova in un luogo sconosciuto, tocca a Ollie gestire la sua paura e iniziare una ricerca piena di pericolo, mistero e più pugni allo stomaco emotivi di quanto uno possa onestamente essere preparato a ricevere. E perché si è sottoposto a tutto questo? Perché da qualche parte là fuori c’è Billy (Kesler Talbot), un ragazzino che ha bisogno del suo giocattolo preferito. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Una favola di due “bambini”

Continuiamo la recensione di Lost Ollie dicendo che in verità, l’avventura di Ollie si svolge solo in una singola campagna, ma quando sei un bambino soffocante, il mondo è più grande di quanto tu possa immaginare. E sebbene questa storia sia intrisa di calore fino in fondo, ci sono indicibili pericoli in agguato dietro ogni angolo;

molto rapidamente, Ollie si rende conto che il semplice compito di trovare la strada di casa è in realtà una ricerca impossibile.

La miniserie in quattro parti proviene dal creatore Shannon Tindle (Kubo e i due fili) e dal regista Peter Ramsey (Spider-Man: Into The Spider-Verse), entrambi i quali apportano un tocco magico al viaggio di Ollie che si traduce in immacolate vibrazioni e immagini meravigliose.

Aiuta anche il fatto che la serie prenda la sua storia da Ollie’s Odyssey, il libro per bambini del famoso autore e illustratore William Joyce. Come ha dimostrato molte volte, Joyce ha un talento per creare mondi partendo dall’immaginazione di un bambino; altri suoi titoli sono serviti da ispirazione per gemme sottovalutate come Meet The Robinsons della Disney e Rise of the Guardians di Dreamworks. In effetti, quest’ultimo è proprio il film con cui Ramsey ha debuttato alla regia, rendendo Lost Ollie una gioiosa reunion.

Inutile dire che Lost Ollie attraverserà un territorio molto familiare. Sta seguendo le orme di Toy Story, The Velveteen Rabbit e ogni altra storia ridicolmente dolce sugli animali di peluche che prendono vita. Ma nel bene e nel male, ci sono molti altri elementi di questa storia che sono interessanti.

Dopotutto, questa non è solo la storia di Ollie: passiamo anche molto tempo a guardare le prossime mosse del giovane Billy, un bambino di quarta elementare che ha perso molto più del suo giocattolo preferito. A Ollie, aveva un posto sicuro dove tornare quando tutto il resto falliva. Ma senza di lui tocca a Billy affrontare bulli, genitori e i tanti dilemmi dell’infanzia.

Mentre i due combattono per riunirsi, Billy affronta questi ostacoli da solo. Ma anche se sono separati, lui e Ollie condividono lo stesso barlume di speranza: tutti i ricordi felici della vita prima della loro separazione.

La capacità di recupero

Di tanto in tanto, intravediamo il passato attraverso i loro occhi: beati momenti di gioco dei pirati e giornate gioiose con i genitori di Billy, interpretati da Gina Rodriguez e Jake Johnson. Ed è qui che iniziamo a percorrere un terreno familiare. Lost Ollie è una storia straziante, ed è molto consapevole di quello che sta facendo.

I sentimenti consumati che abbraccia vengono riciclati per una buona ragione: sono molto efficaci. Quante volte abbiamo visto un padre in TV dare una lezione a suo figlio su come deve crescere?

Ogni volta che Jake Johnson diventa burbero riguardo all’animale di peluche di suo figlio, colpisce un tasto molto familiare, ma ciò non impedisce alle lacrime di scorrere. Lo stesso si può dire della madre di Billy, che abbraccia la sua immaginazione e difende sempre il suo prezioso bambino. Mentre il padre burbero e la madre affettuosa sono ottimi punti di partenza, il problema è che questi ampi tratti sono il massimo che otteniamo da quei personaggi, anche se finiamo per passare molto tempo in loro presenza.

È un peccato perché se il lato della storia di Ollie dimostra qualcosa, è quanto sia efficace Lost Ollie quando si affrontano i dettagli.

Precoce, impaziente e determinato, Ollie è il nostro personaggio meglio definito con un ampio margine, seguito dai due giocattoli con cui fa amicizia lungo la strada. Dal momento che fondamentalmente trasuda simpatia, non è difficile vedere come Ollie coinvolge due estranei nella sua ricerca. Zozo (Tim Blake Nelson), una saggia bambola pagliaccio, e Rosy (Mary J Blige), un orsacchiotto senza paura, si ritrovano rapidamente coinvolti nell’avventura di Ollie, che lo vogliano o meno.

Ma riluttanza a parte, incrociare le strade con Ollie è un’inevitabile tuffo nei loro viaggi personali: sebbene non abbiano lo stesso tipo di smarrimento che ha lui, anche le loro anime stanno vagando. In poco tempo, Ollie dà loro qualcosa a cui aggrapparsi.

La serie è un umile promemoria delle cose più semplici della vita e della nostra capacità di recupero nei momenti di difficoltà, e che l’amore esiste oltre i confini: apri il tuo cuore e puoi trovare la felicità oltre ciò che puoi immaginare.

Mentre Ollie affronta una sfida dopo l’altra, desideri che questa piccolo pupazzo venga aiutato in modo che possa trovare Billy il prima possibile. È una storia di amicizia e compagnia e così tanto amore.

L’infanzia perduta

Ok, quindi Ollie è carino da morire – probabilmente era un dato di fatto. È un coniglio parlante, c’è poco che possa andare storto. Ma che dire del nostro bambino Billy? Il personaggio che Ollie ama con tutto il suo cuore è un ragazzino dolce la cui vita è piuttosto dura per la sua età. Bullismo a parte, anche la sua vita familiare è straziante e Ollie sembra essere il suo unico legame con l’innocenza. Mentre suo padre gli chiede di crescere, Ollie lo tiene legato a tutto ciò che è dolce e pieno di speranza. Ma cosa succede quando si perde anche lui?

L’animazione di Industrial Light and Magic è davvero magica. Guardando l’animazione, dimenticherete che queste bambole parlanti non sono reali;

hanno un bell’aspetto e sono troppo realistici per vostra sanità mentale.

Ad ogni modo, Lost Ollie ci porta in un’avventura epica mentre Ollie fa nuove amicizie lungo la strada. Alcuni dei suoi nuovi conoscenti impiegano più tempo di altri per venire a patti con i pensieri di Ollie e, mentre rompiamo questi schemi, imparano nuovi modi per aprire i loro cuori e vivere le loro vite.

Sul retro di questa epica avventura c’è una straziante tragedia familiare che viene sottilmente interpretata in sottofondo.

Il pubblico osserva la tragedia svolgersi lentamente e all’inizio potete solo immaginare cosa sta succedendo mentre la storia lo rende apparentemente ma non ci dice tutto. Inoltre, stiamo seguendo i ricordi di un coniglietto di peluche, quindi sai, non è sempre molto coerente.

Ma Lost Ollie è dannatamente dolce, e non c’è un momento in cui il tuo cuore non sarà pieno d’amore. Questo è principalmente perché lo stesso Ollie è dannatamente adorabile; è difficile non innamorarsi di lui e dei suoi valorosi sforzi!

Inoltre, tutti i personaggi, siano essi principali o comparse, hanno una tale profondità che sei travolto dalle loro vite e dalle loro emozioni.

Lost Ollie è una serie adorabilmente divertente piena di speranza e amore ed è perfetta per il tempo in famiglia. È interessante come i bambini possano interagire con Ollie e gli altri peluche, ma gli adulti no. Dimostra solo come i bambini siano così puri con le loro intenzioni e pieni di avventura. Forse è ora che noi “adulti” impariamo una o due cose, no?

Come ci si potrebbe aspettare da un film che vanta sia il regista di Spider-Man: Into The Spider-Verse che il creatore di Kubo and the Two Strings, le immagini di Lost Ollie sono sbalorditive.

Guardare Ollie e i suoi nuovi amici attraversare i pericoli della vita quotidiana è infinitamente magico e mentre affrontano le difficoltà di prendere un treno e vagare per i boschi, scopriamo cosa guida la feroce lealtà di Rosy e la fede di Zozo in Ollie.

Al centro, Lost Ollie è la storia di due bambini perduti. Billy e Ollie hanno entrambi un po’ di crescita da fare e, come vuole il destino, non saranno insieme per superare tutto. Ma nel corso della miniserie, ci viene in mente come quell’ostacolo non debba essere la fine del mondo: essere separati da qualcuno non significa perderlo.

Quel messaggio è di per sé sufficiente per avviare l’acquedotto, ma anche le parti più emotivamente manipolative di Lost Ollie sono radicate in un sentimento abbastanza genuino da guadagnarsi quelle lacrime. È ancora un bellissimo promemoria di come ci si sente a vagare e cosa significa veramente trovare la strada di casa.

Lost Ollie è disponibile per la visione su Netflix del 24 agosto 2022.