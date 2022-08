Rumore Bianco: le foto del film d’apertura di Venezia 79

Rumore Bianco è il nuovo film di Noah Baumbach, tratto dal romanzo di Don DeLillo e con protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig: la pellicola (prossimamente disponibile in cinema selezionati e su Netflix) sarà il film d’apertura (e parteciperà in Concorso) alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ecco le foto ufficiali, in cui scorgiamo il resto del cast, composto anche da Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin e Jodie Turner-Smith.

Sinossi:

Esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico: Rumore bianco racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare gli ordinari conflitti della vita quotidiana, così come i misteri universali dell’amore, della morte e della possibilità di essere felici in un mondo incerto.

