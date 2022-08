Robbie Williams: Netflix sta sviluppando una docuserie

Nell’epoca in cui i biopic musicali ottengono grande successo al box-office, anche le docuserie che raccontano le vite di personaggi importanti del mondo della musica vengono messe al centro di diversi progetti, e l’ultima che è stata messa in cantiere riguarda Robbie Williams, con una produzione affidata a Netflix.

La docuserie su Robbie Williams verrà distribuita nel 2023. Eccone la descrizione:

Sarà un’analisi senza filtri di un’icona globale e di un intrattenitore che ha vissuto tra alti e bassi per 30 anni.

Nella serie non verranno trascurate tutte le problematiche affrontate da Robbie Willaims, come le dipendenze, i problemi di salute, le rotture e le reunion con la sua band, i Take That. La docuserie mostrerà filmati mai visti fino ad ora, che permetteranno di avere un accesso inedito alla vita ed al percorso di Robbie Williams. Netflix ha definito questo come il progetto definitivo sul cantante.

A dirigere la docuserie ci sarà Joe Pearlman (“Bros: After the Screaming Stops”), che avrà come produttore Asif Kapadia, già regista del progetto da Oscar “Amy”. L’altro produttore è Dominic Crossley-Holland (“The Love of Money,” “All Watched Over by Machines of Loving Grace”).

