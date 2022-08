Miglio rosso: cereale benefico e poco noto

Il ragi o miglio rosso è un cereale integrale senza glutine non molto diffuso in Italia. Un alimento base nel sud dell’India, dalle proprietà ottimali.

Il miglio rosso, anche conosciuto come ragi, è un cereale integrale senza glutine, sicuro per chi soffre di allergie. Inoltre, è ricco di nutrienti come fibre alimentari, proteine, ferro, calcio, antiossidanti e vitamine. Il miglio rosso è molto conosciuto in India. Diffuso anche in Africa, Asia, Etiopia e Sri Lanka.

Il nome con cui è conosciuto è anche finger millet per l’aspetto della testa del grano. Essa è formata da cinque punte rassomiglianti alle cinque dita della mano. L’erba annuale cresce fino a un’altezza da 1 a 2 m. Le foglie sono fra i 30 e i 70 cm, lunghe e verdi. I rami possono essere dritti o curvi contenenti semi disposti in fiori (marroni, rossi o viola). La coltura del miglio è resistente alla siccità, tollerando terra acida e alcalina. Ecco perché il miglio rosso è disponibile tutto l’anno, anche in terreni impervi.

Si tratta, inoltre, di un alimento indiano ricco di fibre rappresentando una fonte vegetale di aminoacidi essenziali cruciali. È ricco di vitamine C, E, A, ma anche di ferro, calcio, antiossidanti e proteine. Ideale per la salute delle ossa e per mantenere i livelli di glucosio nel sangue. Se si consuma ragi in modo controllato ogni giorno, può portare giovamento agli impulsi nervosi, alla memoria e al relax mentale. Il perché consiste nel triptofano, l’aminoacido che equilibra i livelli di serotonina, un neurotrasmettitore.

Il miglio rosso può giovare ad ansia e insonnia. Ideale per cucinare, visto che è privo di sodio e colesterolo, soprattutto per chi ha disturbi al cuore. Esso abbonda di B3 migliorando i buoni livelli di HDL e diminuendo i livelli di LDL cattivi.

Il miglio rosso giova anche ai capelli. Questo perché è ricco di aminoacidi e potenti antiossidanti. Inoltre, aiuta a contrastare la caduta dei capelli e stimola crescita di chiome e barba. Ideale per scrub al cuoio capelluto: dà sollievo a forfora e prurito e lenisce radici e follicoli. Il miglio rosso può essere usato essiccato, macinato e anche soffiato. Il ragi è un valore aggiunto per diete e nella preparazione del pane, per contorni, spezie e deliziosi dolci.