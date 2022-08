Cuore “stanco”: malattia dovuta a mutazioni genetiche distinte

Il cuore “stanco” è una patologia cardiaca in cui il cuore fa fatica a pompare sangue. Essa dipende da mutazioni genetiche dai differenti meccanismi molecolari. Una ricerca internazionale ha analizzato 800mila cellule cardiache sia di pazienti sani sia malati.

Questi dati forniscono potenziali bersagli terapeutici per la ricerca futura e opportunità interventistiche per migliorare e personalizzare i trattamenti per cardiomiopatie e insufficienza cardiaca.