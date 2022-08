Dualsense Edge: svelato il contenuto della confezione del nuovo controller

Poche ore fa, Sony ha aggiornato il suo sito ufficiale con una serie di informazioni aggiuntive relative al nuovo DualSense Edge, versione Pro del controller di PS5. Tra queste, figurano anche i dettagli riguardanti il contenuto della confezione del nuovo controller. Scopriamolo insieme.

Ecco l’elenco completo dei contenuti presenti nella confezione:

DualSense Edge wireless controller

USB braided cable

2 standard Stick Caps

2 High Dome Stick Caps

2 Low Dome Stick Caps

2 Half Dome Back Buttons

2 Lever Back Buttons

Connector Housing

Carrying Case

Come potete notare, la confezione includerà come promesso anche due moduli per gli stick analogici per un ulteriore personalizzazione dell’esperienza di gioco. Inoltre, Dualsense Edge potrà essere comodamente ricaricato all’interno della custodia, che presenta un pratico alloggio per il cavo USB.

Annunciato in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2022, il Dualsense Edge è il primo controller ultra personalizzabile ad alte prestazioni sviluppato da Sony. Progettato per permettere al giocatore di avere controlli personalizzati, il nuovo Pro Controller di ps5 permetterà di rimappare o disattivare specifici pulsanti di input, modificare la sensibilità degli stick analogici e tanto altro ancora.

Al momento Sony non ha ancora rivelato il prezzo del Dualsense Edge, ma è molto probabile, date le sue caratteristiche, che si aggiri intorno ai 150 euro, restando dunque in linea con quello degli Xbox Elite.