Dualsense Edge, annunciato il Pro controller di PlayStation

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom è stato annunciato il Dualsense Edge: il Pro controller per PS5. Ecco tutti i dettagli.

In occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2022, Sony ha annunciato il nuovo Dualsense Edge, una versione Pro del controller per PS5. Si tratta del primo controller ultra personalizzabile ad alte prestazioni sviluppato da Sony.

Il nuovo Dualsense è stato progettato per permettere al giocatore di avere controlli personalizzati per un’esperienza di gioco creata su misura per il proprio personale stile di gioco. Ad esempio, sarà possibile rimappare o disattivare specifici pulsanti di input, modificare la sensibilità degli stick analogici e le zone morte.

Inoltre, si potranno salvare più profili, con la possibilità di cambiarli al volo. Ci sarà la possibilità di modificare i cappucci degli stick che saranno divisi in tre diverse tipologie (standard, a cupola bassa, a cupola alta), regolare il volume di gioco e alterare la sensibilità dei grilletti. I due set di bottoni posteriori potranno essere configurati con qualsiasi tasto. Il cavo USB Type-C, infine, potrà essere fisato più saldamente al pad con un connettore a scatto.

Sony assicura che nei prossimi mesi arriveranno ulteriori dettagli sulle caratteristiche e sui vantaggi offerti dal nuovo Dualsense Edge.