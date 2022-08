The Umbrella Academy rinnovato per la quarta e ultima stagione

Netflix ha rinnovato la serie TV The Umbrella Academy, che proseguirà per una quarta e ultima stagione.

The Umbrella Academy proseguirà, e lo farà per una quarta e ultima stagione che sarà distribuita sulla piattaforma streaming Netflix. Il rinnovo avviene un mese dopo che la terza stagione è stata pubblicata, portando il telefilm al primo posto tra le serie più seguite in lingua inglese, ed arrivando a 124 milioni di ore di visualizzazione.

Steve Blackman, che ha seguito il progetto fin dall’inizio, ritornerà per fare da produttore esecutivo e da showrunner. Nella quarta stagione ci saranno anche i membri del cast Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, e Colm Feore. Mentre non sono stati confermati Adam Godley, Genesis Rodriguez e Britne Oldford.

Lo stesso Blackman ha dichiarato:

Sono entusiasta all’idea che i fan di The Umbrella Academy potranno seguire la conclusione del percorso degli Hargreeves, iniziato cinque anni fa. Ma, prima che si arrivi alla conclusione, abbiamo da raccontare una fantastica storia per la quarta stagione, che porterà gli appassionati a rimanere incollati sulle sedie fino all’ultimo minuto.

Ricordiamo che The Umbrella Academy è tratto dal fumetto realizzato da Gerard Way.

