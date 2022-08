Soulstice: la demo PC è ora disponibile

La demo PC di Soulstice è ora disponibile per il download su Steam. Reply Game Studios ha annunciato la disponibilità della versione di prova del suo adrenalinico action RPG durante il Future Game Show di questa sera. Potete scaricare la demo direttamente a questo indirizzo.

Soulstice è un interessante action RPG che pone l’accento sul suo sistema di combattimento stratificato e frenetico. Nel gioco controlleremo Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformate in una Chimera, l’unica creatura in grado di opporsi agli Spettri che hanno invaso il loro mondo. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. La loro missione sarà quella di riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri.

Nella nostra anteprima abbiamo sottolineato come “Soulstice non è un semplice omaggio ad un genere, ma un vero e proprio baluardo per gli action puri e degli Hack and Slash, e punta tutto su velocità di gioco, combo e bravura pad alla mano.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Soulstice sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Leggi anche: