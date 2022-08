Presto Apple permetterà di disinstallare l’app Wallet dagli iPhone

24—Ago—2022 / 10:07 AM

Se lo desiderano, presto gli utenti di iOS e iPadOS avranno la facoltà di disinstallare l’app Wallet. L’applicazione normalmente è pre-installata su tutti i dispositivi Apple: l’utente la trova automaticamente al primo avvio del suo iPhone o iPad. Al momento l’applicazione Wallet, come molti altri servizi installati di default, non può essere rimossa — a meno che non si proceda con il jailbreak del telefono.

Wallet consente di utilizzare lo smartphone per i pagamenti contactless. L’utente può registrare le carte di credito e i bancomat compatibili in pochi minuti, utilizzando poi l’iPhone per gli acquisti nel mondo reale. L’applicazione consente anche di conservare le tessere fedeltà dei negozi, oltre che alcuni abbonamenti ai mezzi pubblici, biglietti del cinema e dei mezzi di trasporto e molto altro.

Come già detto, oggi gli utenti non possono disinstallare l’applicazione, ma possono semmai limitarsi a rimuoverla dalla home. L’app rimarrà comunque nella library del telefono. Le cose potrebbero cambiare con iOS 16.1 e iPadOS 16.1. Disinstallare l’applicazione, verosimilmente, potrebbe interferire con il funzionamento di Apple Pay.

Secondo diverse indiscrezioni, Apple avrebbe preso la decisione di consentire l’eliminazione dell’app Wallet per evitare di essere sanzionata dall’Unione Europea. Un procedimento della Commissione nei confronti dell’azienda americana riguarda proprio la tecnologia NFC e l’accusa di star attivamente limitando i servizi concorrenti ad Apple Pay.