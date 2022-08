Padre Pio: il trailer del film con Shia LaBeouf

Variety ha diffuso in esclusiva sul suo sito il trailer di Padre Pio, il lungometraggio di Abel Ferrara con protagonista Shia LaBeouf che veste i panni del mistico e santo italiano vissuto in Puglia tra la fine dell’Ottocento e la metà del Ventesimo Secolo.

Su questo LINK potete vedere il trailer di Padre Pio.

Abel Ferrara ha dichiarato su Padre Pio:

Si tratta di una figura iconica. Lo si trova presente impresso anche sui camion, e parliamo del santo più venerato dagli spacciatori a Napoli. Si può considerare un secondo Gesù. Shia LaBeouf è la persona ideale per questa parte, considerando che è il tipo di attore che all’improvviso sale su un camper e decide di spostarsi in un monastero in California.

La produzione del lungometraggio su Padre Pio è stata affidata a Diana Phillips, Philipp Kreuzer, Maurizio Antonini e Cristian Mercuri di Capstone. Il film verrà proiettato durante la Mostra del Cinema di Venezia. Parlando con l’Ansa lo stesso Abel Ferrara ha detto su Padre Pio:

Mi ha sempre affascinato la sua umanità, la sua semplicità. In fondo era un monaco, anzi se gli si chiedeva chi fosse ci teneva a dire che era solo un semplice monaco e anche scarsamente istruito, cosa in realtà non vera. Ho amato poi il suo travaglio interiore, questa sua battaglia che non gli ha impedito di portare avanti la sua missione come ad esempio costruire gli ospedali.