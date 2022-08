Microsoft vuole rendere i nomi degli aggiornamenti di Windows 11 più orecchiabili

Microsoft, per l'ennesima volta, è indecisa su quale strategia utilizzare per il naming dei suoi aggiornamenti per Windows 11.

Microsoft vuole rendere i nomi degli aggiornamenti per Windows un pochino più orecchiabili. Il prossimo pacchetto doveva chiamarsi 22H2, ma secondo un tipster potrebbe aver cambiato nome in Windows 11 2022. Siamo comunque piuttosto lontani dalla semplicità di altri sistemi operativi, ma è un inizio.

La novità è stata scoperta dal tipster XenoPanther, che l’avrebbe trovata all’interno di un riferimento nel menù Get Started di Windows 11, cioè l’interfaccia che compare quando si inizializza un nuovo computer.

Non è chiaro se, a sua volta, Windows 11 2022 sia un semplice segnaposto, in attesa di qualcosa di più accattivante. Microsoft ha cambiato approccio più e più volte: siamo passati dagli aggiornamenti basati sul nome dei mesi – come il Windows 10 May Update ‘ al più recente Windows 10 21H2.

In passato Microsoft aveva valutato di utilizzare un approccio più intrigante: voleva usare il nome degli animali per rendere i suoi aggiornamenti ancora più riconoscibili. Non se ne fece nulla. Un’altra ipotesi valutata prevedeva di utilizzare i nomi propri delle persone. Ma alla fine è stata scartata pure questa.

Microsoft, a quanto pare, ora vuole concentrarsi su update meno frequenti e rilasciati di semestre in semestre, in modo da non frammentare le nuove funzioni in dozzine di micro-update diversi. La decisione di usare nomi più riconoscibili per gli update sarebbe coerente con questa direzione.