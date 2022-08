Le vendite degli iPhone 13 non danno segni di rallentamento: non è una buona notizia per Apple

Le vendite degli iPhone 13 continuano ad andare molto bene, e questo potrebbe non essere una buona notizia per Apple. Non lo è perché tra meno di un mese l’azienda americana presenterà la nuova generazione dei suoi smartphone.

Il rischio, notano gli analisti, è che il successo degli iPhone 13, ormai al termine del loro ciclo, finisca per cannibalizzare il lancio dei nuovi iPhone 14, portando a risultati insoddisfacenti. Ma non solo: il fatto che la tredicesima generazione continui ad andare così bene fa anche pensare ad un disinteresse per gli iPhone 14. Normalmente, a ridosso dell’uscita di un nuovo modello, le vendite della generazione precedente subiscono un brusco rallentamento. È un segnale positivo, che testimonia un forte attesa per il nuovo prodotto. Il consumatore rinuncia ad acquistare il vecchio modello perché è interessato alle novità che verranno introdotte dal nuovo smartphone.

Secondo un report di JP Morgan, questo rallentamento non si è visto con l’iPhone 13. Anzi, le vendite sono sospettosamente stabili, nonostante l’imminente lancio dei nuovi smartphone. Apple si aspetta di eguagliare le vendite del 13 con i nuovi iPhone 14: né un aumento, né una diminuzione. Ma il sospetto è che questo obiettivo possa essere mancato.

Il sentiment dei consumatori, spiegano gli analisti di JP Morgan, è che la nuova generazione introdurrà delle migliorie trascurabili e che, dunque, tanto vale acquistare ora un iPhone 13, perché il 14 probabilmente sarà molto simile. I consumatori si aspettano anche che i nuovi smartphone verranno proposti ad un prezzo più elevato.

Ovviamente nessuno può predire il futuro ed è certamente presto per annunciare il fallimento dei nuovi iPhone 14, che del resto devono ancora essere presentati. Non resta che aspettare settembre per vedere come si comporterà la nuova generazione di iPhone al debutto.