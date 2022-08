The Callisto Protocol: trailer di gameplay dall’Opening Night Live

Come promesso, The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom con un nuovo trailer di gameplay. Il filmato mostra una sequenza di combattimento in cui vediamo il protagonista, Jacob, alle prese con i vari biofagi che infestano la prigione di Black Iron, rivelando anche alcune novità come la possibilità da parte dei nemici di andare incontro ad una speciale mutazione. Come spiegato da Glen Schofield, alcune tipologie di nemici infatti, se non uccisi in fretta, saranno in grado di trasformarsi, diventando più potenti ed aggressivi.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Il gioco sfrutterà inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One.