Sindrome di Rebecca: ecco cos’è la gelosia retroattiva

Quando una donna non si sente all’altezza delle ex del suo compagno. Vale anche nel caso di un uomo che ha paura del confronto con gli ex della sua partner.

Esiste la sindrome di Rebecca, si tratta di gelosia retroattiva. Una sorta di pensiero fisso sugli ex del proprio partner senza essere capaci di vivere serenamente la relazione. Prende il nome di Rebecca, perché è rassomigliante al film “Rebecca, la prima moglie” di Alfred Hitchcock, ispirato al romanzo di Daphne du Maurier. La storia racconta di una donna giovane che sposa un uomo vedovo, ma soffre dell’ossessione della prima moglie defunta dell’uomo. Questa viene venerata e ammirata con esaltazione dalla governante della casa.

Ecco che la gelosia retroattiva dà tormento a molte persone. Un sondaggio del British Second Wives Club, il club britannico delle seconde mogli, afferma una verità. Dice che il 78% di donne sposate con vedovi sa di vivere nell’ombra del ricordo della prima moglie defunta. Il 63% ha dichiarato di sentirsi tirato fuori dalla famiglia e dagli amici del marito. Il motivo di fondo di tali sentimenti ha spesso un senso di insicurezza o il timore di non possedere completamente il partner. La gelosia retroattiva femminile è in genere di primo tipo. La donna teme di non essere la migliore. La gelosia retroattiva di tipo maschile invece si fonda sulla non accettazione della condivisione della compagna con altri uomini, anche se passati a miglior vita.