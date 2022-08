Rebel Moon: già confermato il sequel del film Netflix di Zack Snyder

Secondo la lista di film del tax credit program della California prossimamente sarà in sviluppo anche il sequel di Rebel Moon.

Mentre deve ancora essere distribuito Rebel Moon, il film fantascientifico di Zack Snyder realizzato per la piattaforma streaming Netflix, sembra già che il lungometraggio avrà un sequel. Questo quanto ha riportato il sito Deadline.

Rebel Moon parte 2 figura tra i diciotto lungometraggi che fanno parte del tax credit program della California. Questi progetti genereranno 915 milioni che verranno spesi nello Stato, dando lavoro a 900 attori ed a 2,5mila impiegati. E tra i film segnalati (oltre al sequel di Joker) ha sorpreso la presenza del secondo film su Rebel Moon.

Secondo Zack Snyder il nuovo progetto sarà come Man of Steel nelle scene ambientate su Krypton però “pompate con gli steroidi più potenti possibili”. Una frase che sta a rappresentare come Rebel Moon sarà un film di fantascienza carico di tutta la potenza visiva di Zack Snyder, capace spesso di andare anche sopra le righe.

Il cast del film Netflix vede presenti Anthony Hopkins, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Doona Bae. Questi interpreti si uniscono a Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Jena Malone (The Neon Demon), Staz Nair (Supergirl) e Sky Yang (Halo).

