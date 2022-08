Only Murders In The Building 3: Paul Rudd nel cast della terza stagione

L'interprete Paul Rudd comparirà in Only Murders in the Building 3. La serie TV, sviluppata da Hulu, è disponibile si Disney+.

La serie TV di Hulu, che in Italia è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+, Only Murders in the Building, ha aggiunto al cast di Only Murers in the Building 3 l’interprete Paul Rudd. L’attore che ha recitato nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Ant-Man farà il character Ben Glenroy.

Il co-creatote della serie, John Hoffman, ha detto sulla presenza di Paul Rudd in Only Murders in the Building 3:

Siamo tutti dei suoi fan, e Paul ha un grande rapporto con Martin Short, inoltre ha girato un film con Selena Gomez, che lo adora. Ma l’aspetto più importante riguarda il fatto che Paul adora Steve Martin, e tutte queste cose si sono combinate insieme.

Intanto ecco la sinossi di Only Murders in the Building 2:

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.