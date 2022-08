Neuralink: nuovo evento di presentazione il 31 ottobre, cioè durante Halloween

Neuralink è pronta per una nuova presentazione. La startup fondata da Elon Musk mostrerà al mondo gli ultimi progressi nel suo lavoro per creare un’interfaccia cervello-macchina funzionante. Curiosamente, Neuralink terrà la sua presentazione durante l’evento di Halloween. Che ci sia da avere paura?

Elon Musk non è entrato nei dettagli dell’evento. Non abbiamo nessun indizio su ciò che potrebbe essere mostrato durante il prossimo 31 ottobre. Che si tratti di una nuova dimostrazione dell’impianto neurale? È ormai passato più di un anno da quando Neuralink ci aveva mostrato un macaco intento a giocare a Pong usando la sua mente.

Neuralink non ha ancora iniziato a testare il suo chip sugli esseri umani. In passato Elon Musk aveva annunciato di volerlo fare entro il 2020, ma chiaramente il progresso della tecnologia sta procedendo molto più a rilento di quanto sperato inizialmente. Non bastasse, molti dirigenti di Neuralink hanno abbandonato l’azienda in tempi recenti.

Proprio ieri Reuters aveva riportato di un possibile interesse di Elon Musk per una startup concorrente: la Synchron, che il miliardario vorrebbe acquistare per accelerare lo sviluppo dell’interfaccia cervello-computer perché ormai frustrato dai continui ritardi della Neuralink. Un’indiscrezione, quest’ultima, che non è ancora stata confermata.