High on Life, nuovo trailer di gameplay dall’Opening Night Live

High on Life, il sparatutto sci-fi realizzato da Squanch Games e il co-creatore di Rick and Morty, è tornato a mostrarsi in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2022 con un nuovo trailer di gameplay. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra il protagonista intento a combattere contro i nemici sfruttando delle armi uniche, tra cui una strana pistola parlante che oltre ad infliggere danni può essere sfruttata dal giocatore per aggrapparsi a degli appigli e spostarsi da una parte all’altra dell’ambiente.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Dalla mente di Justin Roiland (Rick and Morty, Solar Opposites) arriva High On Life. L’umanità è minacciata da un cartello alieno che vuole usarli come droga. Sta a te salvare e collaborare con pistole parlanti carismatiche, sconfiggere Garmantuous e la sua banda e salvare il mondo!

High on Life sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One e al day one su Xbox Game Pass.