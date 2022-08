Big Mouth 6: la nuova stagione uscirà a ottobre

Netflix ha diffuso un filmato che annuncia la data di lancio di Big Mouth 6, la sesta stagione della serie animata che racconta i cambiamenti pre-adolescenziali, e che è stata lanciata sulla piattaforma streaming nel 2017. La nuova stagione uscirà il 28 ottobre.

Qui sotto trovate il filmato che annuncia la data d’uscita di Big Mouth 6 e che vede come protagonisti gli Hormones Monsters.

Ricordiamo che Big Mouth è stato rinnovato per una settima stagione, assieme allo spin-off Human Resources, che proseguirà per una seconda stagione. Nella quinta stagione di Big Mouth, che è uscita lo scorso novembre, sono stati introdotti la cimice dell’amore ed il verme dell’odio, due nuovi personaggi diventati figure chiave delle puntate. Nick è stato spronato dalla sua cimice dell’amore a cercare di conquistare Jessi prima che lei possa rifiutarlo, mentre la cimice di Jessi, Sonya, ha cercato di far approfondire il suo rapporto con Ali. Jessi però è stata condotta in una spirale di odio dal verme Rochelle.

Mentre per quanto riguarda la serie Human Resources l’esordio è avvenuto su Netflix il 18 marzo scorso. La storia è ambientata direttamente sul luogo di lavoro, e mette al centro proprio gli Hormone Monsters. Lo spin-off era stato già annunciato nel 2019, come parte di un accordo che avrebbe portato Big Mouth ad arrivare fino alla sesta stagione.