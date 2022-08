Virgin Fibra debutta in Italia: ‘modello Netflix’, puoi disdire quando vuoi senza penali

Un nuovo operatore di fibra ottica FTTH sbarca in Italia. Si tratta di Virgin Fibra, nuova iniziativa dell’azienda di Richard Branson, che tra le altre cose, sempre con il marchio Virgin, possiede una catena di palestre, una radio e perfino una compagnia specializzata nel turismo spaziale.

Virgin Fibra si appoggia all’infrastruttura di rete di OpenFiber, puntando su una campagna marketing in qualche modo simile a quelle di Iliad e Sky. Parole d’ordine? Semplicità, trasparenza e elevate performance. Insomma, tutto ciò che sognano gli utenti.

L’offerta di lancio si chiama Virgin Fibra Pura. Solo internet, niente telefono fisso. Il prezzo è di 29,49 euro al mese, modem incluso, e 19,99 euro una tantum di costo di attivazione.

Ci si abbona comodamente online, a patto di avere una carta di credito Visa o Mastercard per i pagamenti. Il prezzo è bloccato, Virgin Fibra promette all’utente che non ci saranno rincari decisi unilateralmente ai danni del cliente. Inoltre Virgin Fibra utilizza anche una sorta di modello Netflix, nel senso che l’abbonamento è senza vincoli e si può disdire quando si vuole, senza penali o costi aggiuntivi.

Virgin Fibra offre una connessione in fibra ottica da 1Gbps in download e 300 Mbps in upload. Non conosciamo la marca e il modello del modem in comodato d’uso, ma l’azienda precisa che si tratta di un modem di ultima generazione compatibile con lo standard Wi-Fi 6.