My Glory Was I Had Such Friends: cancellata la serie di J.J. Abrams con Jennifer Garner

Apple ha deciso di cancellare la produzione della serie TV My Glory Was I Had Such Friends di J.J. Abrams, con Jennifer Garner.

Apple non porterà avanti la produzione della serie TV intitolata My Glory Was I Had Such Friends che avrebbe dovuto avere come protagonista l’interprete Jennifer Garner sotto la guida di J.J. Abrams. Il duo, perciò, non si riunirà dopo Alias.

Il progetto è stato cancellato a causa dell’abbandono di Jennifer Garner, che, a causa di altri impegni di lavoro, non poteva partecipare ai lavori sul set di My Glory Was I Had Such Friends. La storia è tratta dall’autobiografia di Amy Silverstein, che racconta di come il supporto di alcune persone sia stato fondamentale per lei nel periodo in cui si trovava in attesa di un trapianto di cuore.

La Warner Bros. Television e la Bad Robot sembra che siano comunque intenzionate a trovare un’altra casa di produzione interessata a sviluppare la serie TV. Del resto si tratta di un progetto che la casa di J.J. Abrams vuole realizzare già dal 2018, e sembra che l’intenzione rimarrà la stessa, anche dopo il no di Apple.

Attualmente Jennifer Garner è impegnata su un altro progetto di Apple TV+, ovvero The Last Thing He Told Me.