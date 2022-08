Il OnePlus 11 Pro sarà uno smartphone premium senza compromessi

Il OnePlus 10 Pro ha convinto solo a metà? L'azienda non vuole commettere lo stesso errore e con il OnePlus 11 Pro si prepara a fare le cose in grande.

22—Ago—2022 / 10:39 AM

OnePlus vuole fare le cose in grande con il OnePlus 11 Pro, anzi in grandissimo. Secondo nuove indiscrezioni, l’azienda cinese vuole rendere il suo prossimo flagship uno smartphone premium senza compromessi. Insomma, un dispositivo in grado di posizionarsi nello stesso spazio del Samsung Galaxy S22 Ultra: un dispositivo equipaggiato con quanto di meglio ha da offrire il mercato Android.

Il OnePlus 10Pro ha ricevuto recensioni generalmente positive, ma le recensioni non hanno omesso di citare i suoi tanti – ma piccoli e sopportabili – limiti. C’è da dire che il 10 Pro, a differenza di molti altri blasonati flagship, ha un prezzo di partenza inferiore ai 1.000 euro. E anche questo vuol dire.

C’è poi la questione della sana competizione interna tra OnePlus e OPPO, che oggi fanno parte entrambe della stessa azienda, tant’è che condividono moltissimi team di sviluppo. Secondo il sito noteboockcheck.net, il OnePlus 10 Pro era leggermente inferiore – per materiali e prestazioni – all’OPPO Find X5 Pro, ma questa subalternità avrà fine durante la prossima generazione. Il OnePlus 11 Pro offrirà le stesse specifiche della sua controparte Oppo.

Ma saranno lo stesso identico telefono? È un’ipotesi da non escludere: il OnePlus 11 Pro potrebbe in effetti essere una semplice versione ribrandizzata dell’Oppo Find X6 Pro+, forse con un comparto fotografico superiore grazie alla collaborazione con Hasselblad.

Bisognerà aspettare il 2023 per assistere alla presentazione dei nuovi top di gamma di OnePlus e OPPO, fino ad allora queste indiscrezioni vanno prese con la massima cautela.