La recensione del primo episodio di House of The Dragon, il prequel de Il Trono di Spade, arrivato su Sky Atlantic e NOW.

A volta all’interno di una puntata si nasconde già la “sentenza” su quella puntata iniziamo così la recensione del primo episodio di House of the Dragon. L’unica cosa che può abbattere la dinastia del drago è la dinastia stessa, dice la principessa Rhaenyra Targaryen nella prima delle due introduzioni che aprono House of the Dragon.

Le parole della principessa sono una minacciosa sintesi di come suo padre, Viserys (Paddy Considine), sia stato nominato al Trono di Spade al posto di Rhaenys (Eve Best). Poi, una seconda introduzione, che ambienta il luogo, non solo del luogo attuale della serie nel tempo, il nono anno del regno di re Viserys I Targaryen, ma di dove si trova in congiunzione con Il Trono di Spade, che è passata da essere grande serie a serie che è uscita dai binari una volta esaurito il materiale preesistente di George R. R. Martin per l’adattamento: 172 anni prima della morte del re pazzo, Aerys, e della nascita di sua figlia, la principessa Daenerys Targaryen.

Questa storia è importante da una prospettiva metatestuale, ma tende a mettere già House of the Dragon in un angolo, data la natura logora della trama e, soprattutto, della scrittura.

I fan affamati di Game of Thrones possono essere contenti all’inizio, ma diventa subito chiaro che, nonostante si attinga da molti dei racconti di Martin, il materiale di partenza è più scarso.

Come potrebbe dirti qualsiasi maestro, la storia da sola non prevede disastri. House of the Dragon sarà ancora una buona serie – questo, nelle puntate future, potrebbe infatti schiudersi, simile a un uovo di drago – ma la sua attuale incarnazione è molto meno grintosa dell’ovvio termine di paragone.

Lo showrunner Ryan Condal è intelligente nel centrare la storia sulla giovane Rhaenyra (Milly Alcock) e sulla sua migliore amica, Alicent Hightower (Emily Carey), capendo che un prequel di Game of Thrones deve in qualche modo “rimediare” la rovina che deriva dal seguire le usanze della successione sessista guidata dal maschio. Purtroppo, però, l’impegno di House of the Dragon in quel senso ci tiene a una frustrante rimozione dalle emozioni dei suoi personaggi, in particolare quelli femminili.

Il prequel ad alto budget de Il Trono di Spade della HBO è stato definito un lavoro ricco e strutturato, scritto in modo preciso e ben diretto, che è più oscuro e sofisticato dell’originale. Di seguito trovate il trailer del prequel pubblicato su YouTube:

Fire & Blood

È un notevole scherzo del destino che Game of Thrones – il più grande fenomeno televisivo degli ultimi tempi e forse la serie tv più influente degli anni 2010 – abbia passato la sua vita fuori dagli schermi a essere considerato una sorta di fallimento a causa del finale molto criticato. Questo non è vero, ovviamente: basta prendere la serie di tentativi disperati di realizzare “il prossimo Game of Thrones”.

Ma l’ultima stagione – criticata da molti per essere considerata affrettata – è ormai un lontano ricordo rispetto alla sua prima serie spin-off, House of the Dragon. Dopotutto, un prequel ambientato più di 100 anni prima che la storia principale ha un compito relativamente difficile nel superare il cinismo e l’indifferenza. Eppure, a quanto pare: il modo migliore per realizzare “il prossimo Game of Thrones” è semplicemente creare più Game of Thrones.

House of the Dragon è adattato da parti del libro Fire & Blood di George R.R. Martin del 2018, che racconta la storia dei Targaryen, la casa bionda e cavalcatrice di draghi che ha governato i Sette Regni del Continente Occidentale per quasi tre secoli. Come ci informa il testo di apertura, questa storia riprende 172 anni “prima di Daenerys Targaryen”, e nel nono anno del regno di Viserys Targaryen (Paddy Considine), un re la cui linea di successione è in pericolo.

Sua moglie Aemma (Sian Brooke) è incinta, anche se non vi è alcuna garanzia che darà alla luce un erede maschio. Se non lo fa, il Trono di Spade cadrà in mano al fratello di Viserys, Daemon, un sovrano selvaggio e potenzialmente tirannico interpretato con eleganza dal deliziosamente oscuro Matt Smith; o – in una rottura con la tradizione – la figlia adolescente di Viserys, Rhaenyra (inizialmente interpretata da Milly Alcock), la cui affermazione è destinata a essere contrastata perché “gli uomini preferirebbero dare alle fiamme il regno piuttosto che vedere una donna salire sul Trono di Spade”.

Nel corso del primo episodio, diventa presto evidente che questa linea costituisce la spina dorsale dei temi e della ragion d’essere di House of the Dragon.

L’Erede

Questa è una storia esplicitamente sulle ingiustizie e le umiliazioni dell’essere donna sotto un sistema patriarcale: questo significa se essere scambiata come merce con un matrimonio politicamente conveniente, essere tenuta a standard disuguali in termini di desiderio e comportamento, o essere ridotta a il macchinario degli organi riproduttivi. “Il parto è il nostro campo di battaglia”, dice Aemma a Rhaenyra nel primo episodio, e questo si verifica in seguito in una sequenza fantasticamente viscerale in cui il crepitio della spada contro lo scudo, le urla degli uomini sofferenti, sono inframmezzati dalla sanguinosa violenza del parto.

Non è nemmeno l’ultima di queste scene. In Westeros, la gravidanza è un pericoloso salto nel buio.

Questo è un pezzo più oscuro, più solenne e più sofisticato, a cui mancano i tratti ampi e accessibili del primo Game of Thrones, o i suoi personaggi vivaci e colorati

House of the Dragon differisce da Game of Thrones in vari modi, anche se è notevole quanto inizialmente sembri una naturale continuazione della serie principale.

È un piacere essere tornati in questo mondo, essere trasportati così facilmente attraverso la grandiosità evocativa della sua partitura (composta ancora da Ramin Djawadi) e della scenografia;

a partecipare a quelle lunghe e loquaci riunioni di piccoli consigli, in cui qualcuno dirà qualcosa del tipo: “Miei signori, la crescente alleanza tra le città libere ha preso il nome di ‘triarchia’”. Paradiso.

Proprio come i primi giorni di Game of Thrones, inizia misurato e relativamente modesto, prendendosi del tempo per costruire i suoi personaggi, stabilire le loro stranezze, i loro desideri, le loro relazioni, i loro conflitti. Li manovra gradualmente in posizioni che suggeriscono nient’altro che il più inevitabile spargimento di sangue all’orizzonte.

È un lavoro ricco e strutturato, scritto in modo preciso e ben diretto, con un budget che supera di gran lunga la prima stagione di Game of Thrones. Ci sono sontuose sequenze di draghi sin dall’inizio, per esempio, mentre è degno di nota il fatto che ogni personaggio sia estremamente curato. All’inizio di Game of Thrones, una sequenza simile consisteva in un piccolo gruppo di personaggi in alcuni boschi: uno spauracchio di George R.R. Martin, che originariamente scrisse la caccia come si addice a un re.

Per prima cosa, la serie non si sofferma mai sull’impatto di Rhaenyra dallo spirito libero, che cavalca un drago, a cui sua madre, Aemma (Sian Brook), dice che “il parto di un erede è il nostro campo di battaglia” o dell’odio che prova per suo padre, dopo aver permesso ad Aemma di morire su quel “campo di battaglia” nella speranza di salvare il suo bambino non ancora nato.

Al contrario, spreca molto tempo sullo schermo in eventi più eccitanti e superficialmente eccitanti che non hanno una reale conseguenza, come gli scontri del grande torneo di giostre che Viserys ha tenuto per celebrare la nascita di un erede maschio.

Dracarys

Si potrebbe sostenere che la quantità di tempo dedicata a guardare Aemma partorire con taglio cesareo è il modo in cui la serie tv dimostra il campo di battaglia su cui le donne sono fatte per combattere in questo mondo, senza alleati e senza voce in capitolo nel loro destino, ma manca il bersaglio non mostrando Rhaenyra che arriva a quella realizzazione lei stessa. Dato che finisce per incontrare il cavaliere che ha incontrato quando sua madre è stata aperta, è stata traumatizzata da questa perdita?

Altrove, abbiamo solo un’occhiata più breve alla mentalità di Alicent dopo che suo padre, Otto (Rhys Ifans), che è anche il Primo Cavaliere del Re, le ha ordinato di offrirsi come conforto al vedovo e ancora senza figli maschi Viserys. Sicuramente il momento drammatico in cui Alicent si rende conto che sarà la matrigna e la regina della sua migliore amica, e in cui Rhaenyra scopre che la sua strada verso la successione sarà sfidata da tutti gli eredi maschi prodotti da Alicent, vale la pena catturare in una scena.

La parte della serie tv dedicata al sangue rispetto alla sostanza è così prevalente che si potrebbe pensare che il libro in fase di adattamento fosse semplicemente chiamato Blood piuttosto che Fire & Blood.

House of the Dragon fatica sicuramente ad applicare un nuovo trucco al vecchio volto degli intrighi di palazzo. Per tutto il tempo, i personaggi spostano la loro fedeltà come un meccanismo a orologeria attraverso scene assemblate, agendo su eventi che il pubblico potrebbe aver intravisto solo di sfuggita, se non del tutto.

Prendete ser Criston Cole (Fabien Frankel), il giovane cavaliere troppo leale di una bassa casata che ottiene il favore di Rhaenyra e, in seguito, si posiziona tra le sue guardie… Un vero cavaliere, è spezzato dalla sua stessa debolezza, come decreta la politica.

Questi sono tutti pezzi che potrebbero sommarsi, nel tempo, per dipingere un quadro più completo di un uomo complesso, ma dopo è difficile non pensare che House of the Dragon sia solo un guazzabuglio di incidenti data l’assenza di una visione reale degli stati d’animo dei suoi personaggi.

Non aiuta il fatto che House of the Dragon tenda a tagliare fuori una scena subito dopo che si è verificato qualcosa di grande importanza, lasciandoci a chiederci come avrebbe potuto reagire un personaggio nei momenti immediatamente successivi.

La verità non conta…

Se gli anni dell’infanzia avessero costruito relazioni significative e lavoro sul personaggio, ne sarebbe valsa la pena. Invece, sembrano messi insieme da un elenco degli eventi più vili e violenti nel repertorio di Martin, come se fosse ciò che era meglio di Game of Thrones, o come se, in qualche modo, House of the Dragon potesse spiccare solo su questo.

La serie non può smettere di andare avanti di corsa, lasciandoci fare nuove domande fondamentali sui personaggi. C’è ora una reale chimica tra Viserys e Alicent?

House of the Dragon deve davvero credere alla propria affermazione secondo cui “la verità non conta, solo la percezione”, poiché alla fine è più interessata al servizio dei fan, offrendo più draghi, più sangue, più omicidi a sorpresa, una ricostruzione storica più costosa, piuttosto che nello sviluppo di scene che suonano vere.

I veterani di Game of Thrones come il regista Miguel Sapochnik e il compositore Ramin Djawadi possono far sembrare e suonare questa nuova serie più o meno la stessa, ma è più vuota e fragile come il modello in scala massiccia del regno che Viserys è orgoglioso di costruire. Queste sono le fondamenta per il nostro prequel, quindi forse la profezia era corretta dopo tutto: l’unica cosa che può abbattere la dinastia del Drago è proprio se stessa.